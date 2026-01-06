Diyarbakır'da TIR Kazası: Şoför Ağır Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da TIR Kazası: Şoför Ağır Yaralı

06.01.2026 17:20
Kayapınar'da park halindeki TIR'a çarpan sürücü B.B. ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü B.B., ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen B.B idaresindeki TIR, park halindeki başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada kabinde sıkışan B.B. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan B.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şoförün hayati tehlikesi sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza

