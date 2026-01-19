Diyarbakır\'da Tır-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. 33 AFF 156 plakalı otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR