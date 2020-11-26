Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı - Son Dakika

Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı

26.11.2020 09:48
Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde vatandaşlar koyu Trabzonspor taraftarı. Evlerini Trabzonspor'un renklerine boyayan vatandaşlar son olarak okul duvarlarını da bordo-mavi yaptı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde vatandaşlar koyu Trabzonspor taraftarı. Evlerini Trabzonspor'un renklerine boyayan vatandaşlar son olarak okul duvarlarını da bordo-mavi yaptı.

Çınar'a bağlı Bağacık köyü, yıllardır Trabzonspor aşkıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor camiasının da ziyaret ettiği köy, fanatikliği bir adım ileri taşıdı. Köyde hemen her ev Trabzonspor'un renkleri olan bordo-maviye bürünürken, vatandaşlar son olarak köy okulunu da bordo mavi yaptı. Köy sakinlerinden Ahmet Gündüz, daha önce köydeki hemen her evi bordo-mavi renklere boyadıklarını söyledi. Aşığı oldukları Trabzonspor kulübünün renklerini hayatlarının her alanında görmek istediklerini aktaran Gündüz, son olarak okul duvarlarını da bordo maviye boyadıklarını ifade etti. Gündüz, "Trabzonspor'un maçının olduğu günlerde ekran başına geçeriz. Köydeki herkes Trabzonspor'u destekliyor. Hemen her evin duvarı bordo mavi, son olarak okulumuzu da bordo maviye boyadık. Trabzonspor deyince bizim için akan sular duruyor" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı
Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı
Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı
Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı

Trabzonspor, Diyarbakır, Çınar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Eşi tarafından diri diri yakılan Güllü Yılmaz'ın kızının ifadesi ortaya çıktı: Annem bir anda alev topuna döndü Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı! Hırsızlık anı kameralara yansıdı Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu
Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek         
09:56
Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti         
09:41
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu         
09:20
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
İki farklı sokakta bulunan yaralıların, aynı bıçaklı kavgaya karıştığı ortaya çıktı İki farklı sokakta bulunan yaralıların, aynı bıçaklı kavgaya karıştığı ortaya çıktı         
08:27
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız         
23:06
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu         
22:11
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 10:05:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei