Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 12 Yaralı

Diyarbakır'da karşı şeride geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Toprakevler mevkisinde kontrolden çıkarak, refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen İ.T.'nin kullandığı 35 U 4169 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
