Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Altgeçitteki kaza nedeni ile trafik durma noktasına geldi.

Olay Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda 34 ETL 376 otomobil, 34 NA 6147 hafif ticari araç ve 65 DL 038 otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altgeçitteki kaza nedeni ile trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR