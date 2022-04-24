Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı

24.04.2022 18:45
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı

DİYARBAKIR'da, yaşanan kuraklık nedeniyle toplanan yüzlerce kişi namaz kılıp, yağmur duası yaptı.

DİYARBAKIR'da, yaşanan kuraklık nedeniyle toplanan yüzlerce kişi namaz kılıp, yağmur duası yaptı.

Diyarbakır'da, bölgede yaklaşık bir aydır yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kadın ve erkek, Bağlar ilçesindeki Batıkent Meydanı'nda namaz kılarak, yağmur duası yaptı. Etkinliğe katılanların çoğunluğunun ceketlerini ters giymesi dikkati çekti. Organizasyonu düzenleyen Alimler ve Medreseler Birliği Derneği Genel Sekreteri Mehmet Özer, "Malum ülkemizde, bölgemizde, ilimizde, memleketimizde son bir aya yakındır yağmur yağmıyor. Medine döneminde aynı bu şekilde yine bir yıl kıtlık olmuş, yağmur yağmamış. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahabeyi ikramı çıkarmış, şehir dışına çıkmışlar ve bu duayı ibadet etmişler. Onun için biz dua edeceğiz. Rabbimizden isteyeceğiz. İnşallah rabbimiz de memleketimizi yeniden yağmurla buluşturur" dedi.


Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
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Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı Bağlar Belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü Bağlar Belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü

Batıkent Meydanı, Diyarbakır, Bağlar, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı - Son Dakika


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