Diyarbakır'da Yenişehir Tiyatro Akademisi kuruldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yenişehir Tiyatro Akademisi kuruldu

22.07.2022 11:39
Diyarbakır'da Yenişehir Tiyatro Akademisi kuruldu

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Tiyatro Akademisi kuruldu.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Tiyatro Akademisi kuruldu.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, farklı yaş grupları ve özel gereksinimli bireylere yönelik olarak Yenişehir Tiyatro Akademisi kuruldu.

Etkinlik kapsamında Şehitlik Mahallesi Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile Fabrika Mahallesi Engelsiz Yaşam Merkezinde drama eğitimleri düzenlemeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla kurulan tiyatro akademisinde geleceğin oyuncularının yetiştireceğini belirtti.

Tekin, çocuk, genç ve özel gereksinimli bireylerin tiyatro eğitimleriyle dramanın eğitici ve rahatlatıcı yönleriyle tanışacağını aktararak, "Eğitimler kapsamında bireylerimizin yaş gruplarına uygun drama eğitimleri haftanın 5 günü düzenlenmekte. Eğitim sonunda her grubumuz için ayrı ayrı tiyatro oyunları sergileyeceğiz. Bu keyifli çalışmadan dolayı eğitimlerimize, katılan vatandaşlarımıza ve ailelerine çok mutlu oldular." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yenişehir Tiyatro Akademisi kuruldu - Son Dakika

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