Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim - Son Dakika
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Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim

16.04.2022 14:12
Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayını fırsat bilip insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 3 kadın hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi.

Zabıta Daire Başkanlığı, duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim - Son Dakika
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