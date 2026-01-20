Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
3-sayfa

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
20.01.2026 11:21
Çınar ilçesinde kaygan yolda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karababa-Dilaver köprüsü, Tilver köyü yol güzergahında meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

