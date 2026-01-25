Diyarbakır\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç, kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri bu sırada park halinde olan 3 araca daha çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR