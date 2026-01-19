Diyarbakır\'dan Suriye\'ye Barış Çağrısı

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin düzenledikleri basın açıklamasında, " Türkiye'nin geleceği için en iyi, en dürüst siyaset şudur ki ortak bir barış, kardeşlik, onurlu bir yaşamın, özgür bir yaşamın inşa edilmesidir. Türkiye, Kürtler ile Şam yönetimi arasında ortak bir pozitif bir rol oynamalı. Ancak şimdiye kadar bu gelişmedi" çağrısında bulundu.

Aralarında DEM Parti, DBP, Demokratik Kurumlar Platformu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Diyarbakır Barosu'nda düzenledikleri basın açıklamasında, Suriye Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Kürtçe yaptığı konuşmasında, Suriye'de yaşananlara yönelik uluslararası kamuoyunun sessiz kaldığını ve bu durumun Kürtlerin kalbini kırdığını söyledi.

Bayındır, Türkiye'nin Suriye Ordusu'na destek verdiğini bundan dolayı Türkiye'de bir yıldır devam eden sürece yönelik bir inanç konusunda ciddi bir kırılma yarattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk devlet yetkileri ve hükümetine çağrımız şudur, bir an önce HTŞ'ye verdikleri, DAİŞ zihniyetine verdikleri desteği çekmeleri. 911 kilometre sınırımız var dedikleri bölgedeki sınır DAİŞ zihniyetiyle korunamaz. Bunun sonuçları hem Türkiye'de hem dünyada ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin geleceği için en iyi, en dürüst siyaset şudur ki ortak bir barış, kardeşlik, onurlu bir yaşamın, özgür bir yaşamın inşa edilmesidir. Türkiye, Kürtler ile Şam yönetimi arasında ortak bir pozitif bir rol oynamalı. Ancak şimdiye kadar bu gelişmedi. Şam yönetimi ve HTŞ zihniyeti, DAİŞ pratiğiyle iki haftadır bu pratik uygulamaya koydu. ve bunu Türkiye devletinin desteğiyle gerçekleştirdi. Türkiye'nin geleceği için kötü sonuçlar olacaktır. Ancak biz sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler ve Kürt halkı olarak bir kez daha uyarı yapmak istiyoruz. Yine çağrı yapıyoruz. Yine istiyoruz ki Türk devleti hükümeti doğru ve dürüst bir politikaya dönmeli. Orta Doğu'nun barışı için, halkların özgürlüğü için, Kürt halkının statüsü için içinde çaba olması ve böyle bir rol oynaması gerekir. Ortadoğu'daki ateşe benzin taşıyarak yaymaktan vazgeçmeli."