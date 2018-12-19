Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne Bombalı Saldırı Davası

Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü
ek birimlerinin yer aldığı alanda terör örgütü PKK
mensuplarınca düzenlenen, biri polis 3 emniyet personelinin şehit olduğu saldırıya ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Onur
ve Mehmet Hüseyin
Maral ile avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçun vasfı ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Tutuklu sanık Onur, uyuşturucu krizine girmesinden terör örgütünün yararlanarak tehdit üzerine söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.
Sanık Maral ise daha önce verdiği beyanlarını tekrar ettiğini, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliyesini istedi.
Talepleri reddeden mahkeme, sanık Onur ve Maral'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Mahkeme, İl Emniyet Müdürlüğüne, olay tarihinden geriye doğru 3 ay süreyle tünelin kazıldığı iş yerini gören MOBESE kayıtlarının gönderilmesi için müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.
İstenilen ceza
İddianamede, tutuklu sanıklar Mehmet Onur ve Mehmet Hüseyin Maral'ın, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, aralarında polis memurlarının da bulunduğu yaralanan ve zarar gören 561 kişi için "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ile "kamu malına zarar verme" suçlarından 2 bin 424 yıldan 6 bin 37 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 11 Nisan 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyetteki apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık bir ton patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Patlamada biri polis, 3 emniyet personeli şehit olmuştu.