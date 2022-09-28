DİYARBAKIR'DA 'KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE 2 BİN SANATÇI KATILACAK

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sur Kültür Yolu Festivali, 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 600'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu festivallerle şehirlerimizin soyut ve somut kültürel mirasına yatırım yapıyor ve ülkemize kalıcı eserler kazandırıyoruz.? dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'Sur Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımı için basın toplantısı yapıldı. Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Cami Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkileri katıldı. Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın kültürel mirasını taçlandırmak için düzenlenen 'Sur Kültür Yolu Festivali' ile ülkemizin kültür sanat zenginliğini tüm dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi. Demircan, Ülke çapında büyük beğeni ile takip edilen 'Kültür Yolu Festivalleri' geçtiğimiz her sene daha da yaygınlaşarak bambaşka şehirleri, bambaşka kültürleri tüm dünyaya tanıtıyor. Bu sene Kültür Yolu Festivalleri kapsamına dahil ettiğimiz Diyarbakır, 8-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Sur Kültür Yolu Festivali' ile 2 binden fazla sanatçının katılımıyla, 600'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Diyarbakır Sur Festivali de bu anlamda sadece 9 günlük bir kültür sanat etkinliği değil, Diyarbakır'a kalıcı değerler üreten bir yaklaşımdır. Bu nedenle Sur Kültür Yolu Festivali Diyarbakır'a kalıcı değerler yaratacak ve kazandıracaktır.? diye konuştu.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise Sur Kültür Yolu Festivali hem Diyarbakır'ın tanıtımı için çok önemli hem de şehre geleceklere haz duyacakları bir etkinlik olacak. Bu festival ile 7'den 77'ye herkese dokunacak etkinlikler gerçekleştirilecek dedi. Toplantının ardından hazırlanan üstü açık bir otobüsle şehir turu yapıldı. (DHA)