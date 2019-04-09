Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Havalimanı Ana Pisti Bakıma Alınıyor

Diyarbakır Havalimanı Ana Pisti Bakıma Alınıyor

44 dakika önce

Diyarbakır Havalimanı'ndan, ana pistte yapılacak bakım nedeni ile 16-17 Nisan tarihlerinde uçuş yapılmayacağı bildirildi.

Diyarbakır Havalimanı Ana Pisti Bakıma Alınıyor, System.String[]
Diyarbakır Havalimanı'ndan, ana pistte yapılacak bakım nedeni ile 16-17 Nisan tarihlerinde uçuş yapılmayacağı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Havalimanı'nda 12 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında 11.30 - 16.30 saat aralığında ana pistte bakım çalışmaları yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle, belirtilen tarihlerde her gün 5 saat süreyle hizmet verilemeyecektir. Söz konusu tarih ve saatler arasında seferleri bulunan havayolu şirketleri sefer saatlerini güncellemiş bulunmaktadır. Ayrıca 16-17 Nisan 2019 tarihlerinde ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle pist 2 gün süreyle kapalı olacak olup bu tarihlerdeki uçak seferleri yapılamayacaktır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları bakımından tedbir almaları gerekmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:42 Kaynak: İHA

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Havalimanı, Güncel
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