Diyarbakır Havalimanı'nda ILS Sistemi Yeniden Aktifleştirildi

31.01.2026 18:19
Ana pistteki inşaat sonrası Aletli İniş Sistemi devreye alındı, uçuşlar sekmeyi sürdürüyor.

DİYARBAKIR Havalimanı'nda 2 Aralık 2025'te ana pistte başlatılan inşaat ve onarım çalışmaları sırasında geçici ve zorunlu olarak hizmet dışı bırakılan Aletli İniş Sistemi (ILS), kritik inşaat işlerinin yapılması ve kritik sahaların korunması ile sinyal güvenliğinin sağlanmasının ardından yeniden devreye alındı.

Diyarbakır Havalimanı'nın ana pisti, 2 Aralık 2025'te başlatılan inşaat ve bakım çalışmaları kapsamında geçici olarak hizmete kapatılmasının ardından, uçuşlar yardımcı pist üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Ana pistteki çalışmalar sırasında, ILS cihazlarının önünde yer alan kritik ve hassas alanların etkilenebileceği ve sinyal güvenliğinin riske girebileceği değerlendirilerek sistem NOTAM yayımlanarak geçici süreyle kullanım dışı bırakılmıştı. Devam eden teknik düzenlemelerle ILS altyapısının kritik sahaları korunarak sinyal güvenliği sağlandı. Bunun üzerine mevcut ILS sistemi yeniden devreye alınarak, yardımcı pist için 'side-step' usulüyle yaklaşma hizmeti verilmeye başlandı.

'SİDE-STEP' UYGULAMASI

'Side-step' uygulamasında uçaklar, ILS bulunan piste hassas yaklaşma yaptıktan sonra görerek şartların sağlanması halinde yardımcı piste yanal manevra yaparak inişini tamamlıyor. Böylece ana pistteki onarım çalışmaları sürerken seyrüsefer hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi sağlanıyor. Havalimanında ana pistteki bakım ve onarım faaliyetleri tamamlanıncaya kadar operasyonların yardımcı pist ve 'side-step' yöntemiyle devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

19:06
