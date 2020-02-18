Diyarbakır hdp önündeki eylemde 169'uncu gün - Son Dakika
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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 169'uncu gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 169'uncu gün (2)AİLE SAYISI 88 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen, HDP binası önünde 169 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015'te 15 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği kızı Aysun için eyleme katılan...

HDP önündeki eylemde 169'uncu gün (2)

AİLE SAYISI 88 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen, HDP binası önünde 169 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015'te 15 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği kızı Aysun için eyleme katılan Aydan Arslan ile 88 oldu. Aydan Arslan, kızının Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, 5 yıldır görmediğini söyledi. Arslan, kızının kendisini 2 ay önce arayarak, Suriye'de terör örgütünün elinde olduğunu, kaçmak istediğini ancak tehdit edildiğini söylediğini anlattı. Kızına seslenen Aydan Arslan, "Korkma, kaç, gel; devletimize teslim ol. Devletimiz bizi koruyor, kimse sana bir şey yapmayacak" dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 169'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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