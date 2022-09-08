Eğil ilçesinde Dicle baraj gölünde arızalı olduğu için kıyıya bağlı olarak bekletilen feribot, bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle su alıp, battı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Boş olan feribot, halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Kıyıya çekilen feribot, halatlarla güçlendirilerek tekrar kıyıya bağlandı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Dicle, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kıyıda bağlı olan arızalı feribot battı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.