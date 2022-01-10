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Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi

10.01.2022 19:17
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit J. Er Neşet Öcal operasyonunda

503 kilo toz esrar, 13 kilo kubar esrar ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

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Diyarbakır, Jandarma, Esrar, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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