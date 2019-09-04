Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, 6 milyon 56 bin 586 kök Hint...
41 dakika önce
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:32 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı" HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 4'e yükseldi Çocukları dağa kaçırılan aile: Oğlum bu Kürdistan davası değildir, bunlar Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar