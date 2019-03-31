Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Feyme...
1 saat önce
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Feyme Filiz Buluttekin kazandı.
Diyarbakır
'ın Sur
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Feyme Filiz Buluttekin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Feyme Filiz Buluttekin
25 bin 699 oy aldı.
-Buluttekin'in özgeçmişi-
Diyarbakır'ın Kulp
ilçesinde dünyaya gelen Buluttekin ilk, orta ve lise eğitimini Kulp'ta tamamladı. Buluttekin, HDP İl Başkanlığı yönetiminde yer aldı. Buluttekin'in 3 çocuğu bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: AA
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