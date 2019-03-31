Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Feyme...

Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Feyme...

1 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Feyme Filiz Buluttekin kazandı.

Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Feyme..., System.String[]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Feyme Filiz Buluttekin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Feyme Filiz Buluttekin 25 bin 699 oy aldı.

-Buluttekin'in özgeçmişi-

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dünyaya gelen Buluttekin ilk, orta ve lise eğitimini Kulp'ta tamamladı. Buluttekin, HDP İl Başkanlığı yönetiminde yer aldı. Buluttekin'in 3 çocuğu bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Sur, Feyme Filiz Buluttekin, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel
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