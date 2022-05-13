Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı

13.05.2022 22:55

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı Diyarbakır Surlarında metrelerce uzunluğunda gelin duvağı Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, kenttin tarihi mekanlarının tanıtımı içinde 1500 metre tül kullanarak 500 metrelik gelin duvağı ile tarihi mekanları sardı.

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı

Diyarbakır Surlarında metrelerce uzunluğunda gelin duvağı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, kenttin tarihi mekanlarının tanıtımı içinde 1500 metre tül kullanarak 500 metrelik gelin duvağı ile tarihi mekanları sardı.

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, kenttin tarihi mekanlarının tanıtımı için ilginç bir çalışamaya imza attı. Kaymak, 1500 metre tül kullanarak 500 metre uzunluğunda gelin duvağı tasarlayıp Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü ve Keçi Burcu'nda sergiledi.

"Diyarbakır'ın böyle organizasyonlara ihtiyacı vardır"

Yaklaşık 11 yıldır sektör ile alakalı faaliyet yürüttüğünü söyleyen Kaymak, buna benzer birçok faaliyetleri olduğunu anımsattı. Yaptıkları gösterinin tamamen Diyarbakır Surlarını önemsedikleri için böyle bir girişimde bulunduklarını aktaran Kaymak, "Diyarbakır Surları UNESCO Dünya Miras Listesinde ve birçok insanımız burayı bilmiyor. Bu kültürü bilmedikleri için bizde böyle bir girişimde bulunduk. 1500 metre tül kullandım. 500 metre uzunluğunda bir gelinlik tasarladık. Böyle bir çalışmamız oldu ve halkımıza sunduk. Manevi olarak bizim için daha değerli. Maddi olarak da rakam vermek doğru olmaz. 1500 metre tül kullandık. 500 metre uzunluğunda diğer ucunu şu an gösteremiyoruz böyle bir gelinlik yaptık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Diyarbakır'ın böyle organizasyonlara ihtiyacı vardır. İlgi de var. İlgileri olduğu için bizde çok mutluyuz" dedi.

"Beni gelin zannettiler"

Model Sena Selen Bener, giydiğinin 500 metrelik bir duvak olduğunu ifade etti. Böyle bir maceranın içinde bulunmaktan çok memnun olduğu ve gurur duyduğunu ifade eden Bener, "Şehrimde insanlara böyle bir şeyi tanıtmak iyi ve güzel. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını herkes bilmiyor. Gelip görmeyen insanların önyargılarını da yıkmak için hem de insanlara görsel şölen sunmak için böyle bir şey denedik. İnsanlar çok şaşırdı ve beni gerçekten gelin zannettiler. Herkes fotoğraf çektirmek istedi. Fotoğraf çektiler ve çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı

YORUMLAR
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden engellilere ziyaret Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden engellilere ziyaret 500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GELİN DUVAĞINI TARİHİ MEKANLARDA SERGİLEDİ 500 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GELİN DUVAĞINI TARİHİ MEKANLARDA SERGİLEDİ

Mehmet Kaymak, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gelin duvağı sardı - Son Dakika


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