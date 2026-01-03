Diyarbakır Tarihi Karla Beyazlandı - Son Dakika
Diyarbakır Tarihi Karla Beyazlandı

Diyarbakır Tarihi Karla Beyazlandı
03.01.2026 14:16
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kar yağışı tarihi yapıları beyaza bürüdü, 28 cm kar kalınlığı kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Kentte 29 Aralık'ta başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlarla kar kalınlığı, 28 santimetreye ulaştı.

Son yılların en yoğun kar yağışını alan "medeniyetler kenti Diyarbakır"ın merkez Sur ilçesindeki tarihi mekanlar beyaza büründü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi gibi tarihi ve kültürel mekanlar, kar yağışının ardından güzelliklerine güzellik kattı.

Karın etkisiyle farklı manzaraya bürünen tarihi mekanlar, dronla havadan kayıt altına alındı.

"Diyarbakır'a kar çok güzel yakışıyor"

Tur rehberi Abdullah Murat Özbozo, yaptığı açıklamada, Dubai, Münih ve İstanbul'dan misafirlerle kenti gezdiklerini söyledi.

Diyarbakır'a 4 mevsim boyunca tur yapmaya başladıklarını belirten Özbozo, kar yağışının da buna engel olmadığını ifade etti.

Diyarbakır'a gelirken çok güzel manzaralarla karşılaştıklarını anlatan Özbozo, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır Ulu Cami'yi ben de karlı görmüyordum, bu haliyle misafirlerimizi gezdireceğiz. Diyarbakır, her mevsim güzel, özellikle kar ile birlikte çok güzel. Diyarbakır'a kar çok güzel yakışıyor. Karın beyazlığı, her şeyi daha da güzelleştiriyor."

Münih'ten gelen Cavit Ünver de Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i, son olarak Diyarbakır'ı gezdiklerini söyledi.

Karlı havada kenti gezmekten dolayı çok zevk aldıklarını ifade eden Ünver, "Diyarbakır'ı kafamızda daha sıcak şekilde canlandırmıştık, ilk defa böyle görüyoruz. Diyarbakır'ı çok beğendik, tarihi yapıları bizi çok etkiledi. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

Adıyaman'dan oğluyla gelen Ebubekir Mutlu da ilk defa kenti gezdiğini, tarihi yapıların karla çok güzel göründüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Tarihi Karla Beyazlandı

