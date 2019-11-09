Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, belediye başkanlarıyla buluştu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Bağlar ile Hani ve Çermik ilçelerinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali Güzeloğlu başkanlığında düzenlenen, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin hizmet konusunda uyum ve işbirliğinin ele alındığı istişare toplantısına Bağlar, Hani ve Çermik belediye başkanları katıldı.

Toplantıya katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe belediyelerine verdiği destekten dolayı Güzeloğlu'na teşekkür etti.

Güzeloğlu'nun kentin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için gecesini gündüzüne katarak aşkla ve gayretle çalıştığını ifade eden Beyoğlu, "Bizlerle bir araya gelerek ilçe belediyelerimize olan desteğini ifade etti. Zaten kendisinin himayelerinde uyum içinde hizmet ediyorduk. Bundan sonra daha büyük bir koordinasyonla çalışacağız." dedi.