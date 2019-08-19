Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır
, Van
ve Mardin
Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, bu illerde valilerin başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
; "PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullandıkları" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.