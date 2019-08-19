Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı
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Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı

1 saat önce

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı

Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, bu illerde valilerin başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk; "PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullandıkları" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.
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Diyarbakır, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:59 
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