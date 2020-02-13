Diyarbakırlı çocuklar karda poşetle kaymanın sevincini yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakırlı çocuklar karda poşetle kaymanın sevincini yaşadı - Son Dakika

Diyarbakırlı çocuklar karda poşetle kaymanın sevincini yaşadı

7 saat önce

Diyarbakır'da eğitime bugün ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, karın keyfini çıkardı.

Diyarbakırlı çocuklar karda poşetle kaymanın sevincini yaşadı, System.String[]

Diyarbakır'da eğitime bugün ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, karın keyfini çıkardı.

Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.

Kimi vatandaşlar karda yürümenin mutluluğunu yaşarken, Valilik tarafından kar dolayısıyla okulların bir gün tatil edilmesi çocukları sevindirdi.

Tarihi Diyarbakır Surlarının çevresinde bir araya gelen çocuklar, karda poşet üzerinde kaymanın mutluluğunu yaşadı, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Sur ilçesinde yaşayan öğrencilerden Beytullah Kaygısız, kar nedeniyle eğitime ara verilince gün boyu karın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Kaygısız, "Kar yağdığını görünce bir an önce sabah olmasını bekledim. Okullar tatil olduğundan arkadaşlarla buraya geldik. Poşetle kaymak büyük bir sevk. Uzun süredir Diyarbakır'a kar yağmadığı için bugün tadını fazlasıyla çıkardık." dedi.

İslam Büyüm de okulların tatil edilmesiyle arkadaşlarıyla karda kaydıklarını, kartopu oynadıklarını, büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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