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''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler - Son Dakika
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''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler

Son bölümleriyle reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman'ın dizideki Abdullah karakteri Settar Tanrıöğen ile aşk yaşadığı iddiası güzel oyuncuyu çileden çıkardı. Uzman iddiayı ortaya atanlara ''Terbiyesizler'' diyerek ateş püskürdü.

\'\'Dizi aşkı gerçek oldu\'\' söylentisi Müjde Uzman\'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
17.12.2023 - 16:42,  Güncelleme: 16:45
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Kızılcık Şerbeti'den Abdullah karakteri ve Alev karakterinin aşk sahneleri seyirciyi ekrana kilitledi. Ancak ikilinin gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddiası ünlü oyuncu Müjde Uzman'ı küplere bindirdi. Uzman aşk söylentilerini ortaya atanlara "Terbiyesizler" diyerek tepki gösterdi.

GERÇEK HAYATTA DA AŞK YAŞADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Feyza Civelek, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrol olduğu Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, Alev ve Abdullah'ın aşkına sahne oluyor. DizininAlev'i ve Apo'sunun gerçek hayatta da aşk yaşadığı öne sürülünce Müjde Uzman sosyal medya hesabından iddiaları anında yalanladı.

'Dizi aşkı gerçek oldu' söylentisi Müjde Uzman'ı öfkelendirdi: Terbiyesizler

"SİZ HADDİNİZ AŞTINIZ"

Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Siz artık haddinizi aştınız. "Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp evinde kendi kendine oturan, işinde gücünde insanların günahını alanlar var" diyerek ateş püskürdü.

'Dizi aşkı gerçek oldu' söylentisi Müjde Uzman'ı öfkelendirdi: Terbiyesizler
'Dizi aşkı gerçek oldu' söylentisi Müjde Uzman'ı öfkelendirdi: Terbiyesizler
'Dizi aşkı gerçek oldu' söylentisi Müjde Uzman'ı öfkelendirdi: Terbiyesizler
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Kızılcık Şerbeti, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler - Son Dakika


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