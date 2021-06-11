Dizi evliliği gerçek oldu! Muradlarına erdiler

Usta oyuncu Deniz Uğur, eski rol arkadaşı Erdinç Gülener ile hayatını birleştirdi.

Gökçeada'da nikah masasına oturan çiftin ilk karelerine tv100'den Birsen Altuntaş ulaştı.

Erdinç Gülener, eşi Deniz Uğur'u böyle öptü.

Deniz Uğur, ilk evliliğini İsmail Hakkı Sunat, ikinci evliliğini ise Reha Muhtar ile yapmıştı. Uğur'un iki evliliği de kısa sürmüştü.

"KONUŞMADAN ANLAŞABİLİYORUZ"

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve gazeteci Arif Hür'e verdikleri bir röportajda aşka dair ilginç tespitlerde bulunmuşlardı. Erdinç Gülener, "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz." demişti.

"DELİCE BİR SEVDA..."

Günümüz şartlarında 'bir deli sevda' yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, "Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hala delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum." derken Deniz Uğur ise, "Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih." yanıtını vermişti.