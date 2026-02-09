İletişim Başkanlığı\'ndan Epstein haberlerinde dezenformasyon uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İletişim Başkanlığı tarafından Epstein ile ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan söz konusu iddianın dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

"ERİŞİM TEDBİRİ PAYLAŞIMLARA DEĞİL, YANILTICI HESAPLARA

Açıklamada, uygulanan erişim tedbirinin Epstein ile ilgili paylaşımların tamamını kapsamadığına dikkat çekilerek, bu adımın kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alındığı ifade edildi.

İddiaya konu haberlerde kullanılan başlıklar ile içerikler arasında açık bir çelişki bulunduğu belirtilirken, haber metinlerinin gerçeği ortaya koymasına rağmen başlıkların kasıtlı bir çarpıtma içerdiği kaydedildi.

DMM, kamuoyunun bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlattı.