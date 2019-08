Doctor Strange İn The Multiverse Of Madness Filmi

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Zaman Taşı'nın koruyucusu Doktor Strange’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. 'Doktor Strange'in devam halkası olan yapımda Sherlock dizisindeki kurgusal dedektif rolü ile ünlenmesinin ardından Wikileaks: Beşinci Kuvvet, Bilinmeze Doğru Star Trek ve The Imitation Game : Enigma gibi yapımlarda karşımıza çıkan Benedict Cumberbatch ünlü Doktor Strange'e bir kez daha hayat veriyor. İlk film in yönetmeni Scott Derrickson'ın devam halkasında da kamera arkasına geçeceği yapımda Strange'in sadık yardımcısı usta Wong rolünü bir kez daha Benedict Wong üstleniyor.Scott DerricksonStan Lee, Steve Ditko Elizabeth Olsen , Benedict Cumberbatch, Benedict WongAksiyonDoctor Strange in the Multiverse of MadnessMarvel Studios2021ABDİngilizceUIP Türkiye07.05.2021