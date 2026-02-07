Dodik'ten ABD'de Ayrılıkçı Açıklamalar

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik, İsrail ziyaretinin ardından ABD'de de RS'nin bağımsızlığını istediğini ifade ederek, ayrılıkçı söylemlerini tekrarladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, RS'nin geçici Başkanı Ana Trisic-Babic ve Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) lideri Dodik, Amerika'yı ziyaret ederek, burada çeşitli temaslarda bulundu.

Dodik, Amerika'da medyaya yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'tan destek isteyerek, Trump için "insanlığın umudu" ifadesini kullandı.

RS'nin "bağımsızlığı" iddiasını bir kez daha gündeme getiren Dodik, "Bunun tek adil ve doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Bizi, çoğunluğu Müslüman (Boşnak) olan bir çevrede azınlık haline getirmeye çalışıyorlar." dedi.

Sırpların, Bosna Hersek'ten ayrılmasının daha istikrarlı bir işleyiş sağlayacağını savunan Dodik, şunları ileri sürdü:

"Bu Müslümanlar (Boşnaklar) İran'ın işbirlikçileri ve İsrail ile Yahudilerin büyük düşmanlarıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in (Nazi diktatör Adolf Hitler) yanında yer aldılar ve halkım için toplama kampları kurdular. O dönemin bir garabeti de çocuklar için toplama kampları kurmalarıydı. Çocuklar annelerinden ayrılıp kamplara gönderildi. Bu kamplarda 45 bin çocuk hayatını kaybetti"

RS'nin geçici Başkanı Ana Trisic-Babic ve Dodik 29 Ocak'ta İsrail'i ziyaret etmiş ve burada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmüştü.

Dodik, Netanyahu ile görüşmesinde de RS'nin bağımsızlığı iddiasını gündeme getirdiğini açıklamıştı.

RS'de yarın 136 sandıkta seçim yapılacak

Öte yandan RS'de 23 Kasım 2025'te yapılan erken başkanlık seçiminde, Bosna Hersek Seçim Komisyonu (CIK) tarafından sonuçları geçersiz sayılan 136 sandıkta, yarın oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Tekrarlanacak seçimde, uzmanlara göre en güçlü adaylar, Dodik'in liderliğini yaptığı SNSD'nin desteklediği RS Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Sinisa Karan ve Sırp Demokrat Partisi'nden Branko Blanusa.

CIK, 136 sandıkta yapılan seçimde 84 bin 474 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladı.

Son seçimde Karan, resmi ön sonuçlara göre, oyların yüzde 50,89'unu alırken, onu yüzde 47,81'le Sırp Demokrat Partisi'nden Branko Blanusa takip etmişti.

Seçimde 136 sandıktaki oyların geçersiz sayılması üzerine, Blanusa'nın oyları yüzde 49,99'a yükselmiş ve Karan'ın ise yüzde 48,57'ye gerilemişti.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve görevden alınma süreci

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, Resmi Gazetede yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.