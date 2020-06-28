Doğa harikası Ardos Gölü, Kovid-19'dan bunalan vatandaşların uğrak yeri oldu - Son Dakika

Doğa harikası Ardos Gölü, Kovid-19'dan bunalan vatandaşların uğrak yeri oldu

Erzincan'daki Ardos Gölü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme geçilmesinin ardından eşsiz güzelliği ve doğa ile iç içe olan sakin ortamı ile doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Erzincan'daki Ardos Gölü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme geçilmesinin ardından eşsiz güzelliği ve doğa ile iç içe olan sakin ortamı ile doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

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Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyünde bulunan ve eşsiz güzelliği, manzarası ile hayranlık uyandıran Ardos Gölü, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için adeta gizli bir cennet.

Yeni normal süreçte hem salgın stresinden hem şehrin gürültüsünden bunalan çok sayıda doğasever vatandaş, bölgeye gelerek eşsiz manzara karşısında fotoğraf çekip, doğa ile iç içe kalıp, sessiz bir ortamda piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.


Beşikli Köyü Muhtarı Ahmet Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre turizme kapalı olan Ardos Gölü'nün yeni normal süreçte çok sayıda doğaseveri ağırladığını söyledi.

"Bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz"

Ardos Gölü bölgesinde gölün ve çevresindeki yeşil ortamın yanı sıra Munzur Dağı'nın eşsiz manzarasının yer aldığı aktaran Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın eşsiz bir güzelliği var. Ardos Gölü Erzincan il merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnsanlar burada aileleri ile güvenli şekilde piknik yapıyor. Gölümüz 1680 rakımlıdır. İnsanların sakin ve sessizce dinlenebilecekleri güzel bir alan. Gölün hemen karşısında eşiz Munzur Dağı manzarası bulunuyor. Gölümüz bu yörede ender bulunan göllerden biri. Bu nedenle bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz."

Ziyaretçilerin doğayı korumasını isteyen Kıran, "Ziyaretçilerimiz maalesef buraya çöp çok bırakılıyor, insanların daha duyarlı ve dikkatli olmasını istiyoruz. Seferberlik öncesine kadar eski köyün yerleşim alanı hemen gölün yanındaymış. Buradaki yerleşim alanının geçmişi Akkoyunlulara kadar gidiyor. Ben özellikle vatandaşların bölgenin doğal yapısını bozmamaları ve çöp konusunda duyarlı olmalarını istiyorum." dedi.

"Burası ziyaretçilerin aileleri ile baş başa piknik yapabilecekleri yer"

Köy sakinlerinden Burak Baydili de gölün eşsiz ve doğal bir güzelliği sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsanların buraya gelerek kafa dinleyebilecekleri güzel bir ortam var. Sesiz ve sakin bir yer. Burası ziyaretçilerin aileleri ile baş başa piknik yapabilecekleri yer. Gölün hemen karşısında Munzur Dağı'nın eşiz manzarası var. Gölümüz ayrıca birçok canlıyı bünyesinde doğal ortamında barındırıyor. Buraya pikniğe gelen vatandaşların özellikle çöplerini çevrelerine atmamalarını istiyorum. Burada belediye hizmetimiz bulunmamakta. Köy sakinleri olarak da kendi imkanlarımızla çöplerimizi topluyoruz. Çevremizi temiz istiyoruz." diye konuştu.


Ziyaretçilerden Hakan Raşit Çağlı da Ardos Gölü'nün muhteşem manzaraya sahip olduğunu ifade etti.


İnsanların gölün kıyısında huzur içerisinde dinlenebileceklerini vurgulayan Çağlı, şunları söyledi:

"Göl ve çevresinin muhteşem manzarası var. Biz de burayı boş vakitlerimizde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii buradaki doğal güzelliği mutlaka korumak lazım. İnsanların bu noktada biraz duyarlı olmaları gerekiyor. Burada aynı zamanda bir ekosistem var. Birçok canlının aynı zamanda yaşam alanı. Bölgenin bir taraftan tanıtımını yaparken insanların mutlak suretle alanı koruması gerekir."

Erzincan, Munzur, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğa harikası Ardos Gölü, Kovid-19'dan bunalan vatandaşların uğrak yeri oldu - Son Dakika

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