Doğa Koleji’nin Eğitim Modeli Değerlendirildi

10.02.2026 18:36
Doğa Koleji, merkezden yönetilen eğitim modelinin başarısını Kocaeli'de düzenlenen toplantıda açıkladı.

Doğa Koleji yönetimi, merkezden yönetilen eğitim modelinin başarısını ve akademik yılın ilk dönemine ilişkin sonuçları değerlendirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji merkez yönetiminin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen toplantıda, merkezden yönetilen eğitim modeli, akademik yaklaşım ve Doğa Koleji Kocaeli Yahyakaptan ile Başiskele Yerleşkelerinde yıllara yayılan istikrarlı başarılar paylaşıldı.

Toplantıya, Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç, Doğa Koleji Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ile üst yönetim katıldı.

Türkiye'nin sanayi, üretim ve nitelikli insan kaynağı açısından en stratejik şehirlerinden biri olan Kocaeli'nin, Doğa Kolejinin eğitim yapılanmasında uzun yıllardır merkez gücünü temsil eden şehirlerden biri olarak konumlandığı belirtilen toplantıda, kentte sürdürülen bütüncül eğitim yapısının ortaya koyduğu akademik ve sosyal sonuçlar ele alındı.

"Başarıyı tekil hikayelerle değil, sistemin ürettiği sürekli sonuçlarla okuyoruz"

Açıklamada basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, kolejin 40 ilde, 100'ün üzerinde kampüsüyle, ortak akademik standartlara dayalı merkezden yönetilen bir eğitim sistemiyle faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Başarının bireysel örnekler üzerinden değil, ölçülebilir, sürdürülebilir ve kitlesel sonuçlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Genç, "Biz başarıyı tekil hikayelerle değil, sistemin ürettiği sürekli sonuçlarla okuyoruz. Çeyrek asırlık bir eğitim yapısında asıl kıymetli olan bu başarıların istisna değil, doğal bir çıktı olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Genç, Kocaeli'nin sanayi gücünün ancak nitelikli insan kaynağıyla sürdürülebilir olabileceğine dikkati çekerek, "Kocaeli, Doğa Koleji için uzun yıllardır üzerinde durduğumuz, sorumluluk aldığımız ve geleceğini birlikte inşa etmeyi hedeflediğimiz stratejik şehirlerden biridir. Yahyakaptan ve Başiskele Kampüslerimizle Kocaeli'de anasınıfından liseye uzanan bu bütüncül yapıyı aynı kararlılık ve kalite anlayışıyla sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geliştirilen merkezden yönetilen eğitim modelini uluslararası ölçekte bilgi ve standartlara dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Genç, İngiltere'de kurulacak AR-GE ofisleriyle eğitimde veri temelli yaklaşımlar, öğretmen gelişimi ve akademik kalite alanlarında küresel ölçekte üretim yapılacağını kaydetti.

Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç da Doğa Kolejinin akademik başarısının yalnızca öğrenci odaklı değil, veliyle kurulan şeffaf, sürdürülebilir ve güven temelli iletişim üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Kocaeli kampüslerinde uygulanan akademik yapının, bireysel takip, ölçme-değerlendirme sistemleri ve fark derslerle öğrencinin ihtiyacına göre şekillendiğini belirten Kılanç, bu yaklaşımın başarıyı kalıcı hale getirdiğini anlattı.

Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu da Doğa Kolejinin akademik kalitesinin temelinde, öğretmen eğitimleri ve sürekli mesleki gelişim programlarının yer aldığını belirtti.

Kocaeli yerleşkelerinin bu yaklaşımı sahada güçlü biçimde yansıttığını kaydeden Mollaibrahimoğlu, akademik başarının yanı sıra spor alanında elde edilen ulusal derecelerin de Doğa Kolejinin çok yönlü eğitim anlayışını ortaya koyduğunu aktardı.

Kaynak: AA

