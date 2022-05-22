Doğa ve hayvan sevgisini uygulamalı öğreten okul enerjisini de güneşten alıyor - Son Dakika
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Doğa ve hayvan sevgisini uygulamalı öğreten okul enerjisini de güneşten alıyor

22.05.2022 11:13
Doğa ve hayvan sevgisini uygulamalı öğreten okul enerjisini de güneşten alıyor

Gaziantep'in kırsal kesimindeki Bayramlı Mahallesi'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine kitap, doğa ve hayvan sevgisi uygulamalı öğretiliyor.

Gaziantep'in kırsal kesimindeki Bayramlı Mahallesi'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine kitap, doğa ve hayvan sevgisi uygulamalı öğretiliyor.

Öğrencilerini duyarlı bireyler olmaları için temelden yetiştiren okul, elektrik enerjisini ise 4 güneş paneliyle sağlıyor.

Kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 174 öğrencili Bayramlı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler tavuk ve çeşitli hayvanlar besliyor, okul bahçesine bitki ekiyor. Okuldaki alanda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, her gün ise 20 dakika kitap okuyor.

Okulun müdürü Muharrem Katıoğlu, AA muhabirine, sadece dört duvar arasında klasik eğitim yürütmediklerini, mutlu ve sağlıklı nesiller yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Daha çok dokunan, gören, birçok duyguya hitap eden eğitim ortamları oluşturmaya çalıştıklarını belirten Katıoğlu, "Sabah çocuklarımızı 'günaydın'la karşılıyoruz. Buraya geldiklerinde önce belirli gruplarımız tavuklarla ilgilenerek güne 'merhaba' diyor. Akabinde bütün okulumuzda her gün 20 dakika hayat duruyor ve okumaya odaklanıyoruz. Çocuklarımızı burada hayata hazırlarken her şeyi görmelerini, bilmelerini, duymalarını ve bu bağlamda da daha hazır bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz." dedi.

Katıoğlu, kırsal alanda olmalarına rağmen teknoloji sınıflarıyla dijital eğitimleri verdiklerini ve TEKNOFEST'te de yarıştıklarını dile getirdi.

Paylaşımı önemsediklerini de aktaran Katıoğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin oluşturduğumuz bir köşede çocuklarımız haftanın belirli bir gününde ürettikleri ürünleri getirip orada arkadaşlarıyla paylaşıyor. Paylaşma duygusunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Okulumuzun ilk girişinde bizi karşılayan çevre kirliliğini anlatan görsellerdir. Çocuklarımız orada küresel ısınma ve iklim değişikliklerini görerek güne başlar. Zaten herkesin bir bitkisi olduğu için karbon ayak izindeki her bir bireyin en az 10 tane yetişkin ağacın olması gerektiğini çok çok iyi biliyor. Bahçemizde konumlandırdığımız 4 güneş panelimizle okulumuzun elektrik enerjisini güneşten elde ettiğimizi, daha temiz bir enerji olduğunu öğrencilerimize vurgulamaya çalışıyoruz."

7. sınıf öğrencilerden Irmak Bozkurt, okulda ağaç yetiştirdiklerini, her gün kitap okuduklarını ve kümes hayvanlarını beslediklerini belirterek, "Suyun boşa akmaması için uyarılarda bulunuluyor. Enerjimizi güneş panellerinden alıyoruz. Bize hayvan sevgisi aşılanıyor." ifadesini kullandı.

5. sınıf öğrencilerinden Abdulsamet Annaç da arkadaş, yeşil çevre ve hayvan sevgisini öğrendikleri için mutlu olduğunu anlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğa ve hayvan sevgisini uygulamalı öğreten okul enerjisini de güneşten alıyor - Son Dakika


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