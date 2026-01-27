Doğal Gaz Desteği 288 Milyon Lira Ödendi - Son Dakika
Doğal Gaz Desteği 288 Milyon Lira Ödendi

Doğal Gaz Desteği 288 Milyon Lira Ödendi
27.01.2026 10:46
Bakan Göktaş, 485 bin 552 hak sahibine doğal gaz desteği için 288 milyon lira ödendiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde bu yıl ocak döneminde 485 bin 552 hak sahibine toplam 288 milyon 547 bin lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni, 2023'te düzenli sosyal yardımlar kapsamına alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsattı.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi gerektiğini belirten Göktaş, ikamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliğinin bulunması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de sağlanması gerektiğini ifade etti.

Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmaksızın ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmek suretiyle ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabildiğini aktardı.

Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değiştiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"2025 yılında geçerli olan destek tutarı aylık en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olacak şekilde ve yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 ay için iki ayda bir ödeme yapılacak şekilde uygulanıyor. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2025 yılında toplam 721 bin 7 hak sahibi için 1 milyar 320 milyon lira destek verdik. 2026 yılı ocak dönemi ödemesinde ise 485 bin 552 hak sahibine 288 milyon 547 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiğimiz Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde toplamda 1,6 milyar lira ödeme yapmış olduk."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal Gaz Desteği 288 Milyon Lira Ödendi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Doğal Gaz Desteği 288 Milyon Lira Ödendi - Son Dakika
