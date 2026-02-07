Doğal Gaz Fiyatı 14,653 Lira - Son Dakika
Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatı 14,653 Lira

07.02.2026 14:41
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14,653 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 831 bin 625 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 726 bin 173 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 385 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 920 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 268 bin 891 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 224 milyon 329 bin 837 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

15:36
