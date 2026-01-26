Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artışta

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 140 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 656 bin 10 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 389 bin 845 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 140 lira 79 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 895 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 847 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 433 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 262 milyon 795 bin 183 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 262 milyon 490 bin 338 metreküp olarak kayıtlara geçti.