Doğal taş ihracatçıları Vietnam'a odaklandı - Son Dakika

Doğal taş ihracatçıları Vietnam'a odaklandı

24.11.2020 11:33
Doğal taş ihracatçıları Vietnam'a odaklandı, System.String[]

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Bizim Vietnam'a sadece 339 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Onların ithalatında 31. sıradayız. Bizim Vietnam'dan ithalatımız ise 1,5 milyar dolar.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Bizim Vietnam'a sadece 339 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Onların ithalatında 31. sıradayız. Bizim Vietnam'dan ithalatımız ise 1,5 milyar dolar. Bu pazara daha fazla çalışmamız lazım." dedi.

Turagay, Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti" adlı programda, Türkiye'nin, dünyadaki mermer rezervlerinin yaklaşık yüzde 30'unu barındırdığını söyledi.

Doğal taş ihracatının geçen yıl 1,9 milyar doları bulduğunu belirten Turagay, bu sene ise yaklaşık yüzde 9'luk bir azalma olduğunu aktardı.

Haziran-ağustos dönemindeki doğal taş ihracatının mart ve mayısa göre yüzde 33 arttığını ifade eden Turagay, Türkiye'nin bu sektörde dünyada 3. sırada yer aldığını anımsattı.

Asya-pasifik ülkelerinin "Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık" anlaşmasını imzaladığını hatırlatan Turagay, "Bu, dünyada tedarik zincirinde değişime karşı alınmış bir önlem. Bu tehditler içeriyor mu? Evet içeriyor. Ama fırsatlar da içeriyor. Bu birlik dünya gayri safi yurtiçi hasılasının neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu birliğe ihracat yapabilme kapasitesine erişmek çok önemli." diye konuştu.

Vietnam'ın 271 milyar dolarlık ithalatının olduğuna dikkati çeken Turagay, "Bizim Vietnam'a sadece 339 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Onların ithalatında 31. sıradayız. Bizim Vietnam'dan ithalatımız ise 1,5 milyar dolar. Bu pazara daha fazla çalışmamız lazım." diye konuştu.

Türk mermerinin uluslararası arenada bilinen bir marka olduğunu vurgulayan Turagay, işlenmiş mermer ihracatının daha da artırılması gerektiğine işaret etti.

"Kasım ayında ihracat Türkiye'nin yüzünü güldürecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise Vietnam'ın son yıllarda hızla gelişen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Vietnam'ın üreticiliğinin yanında ithalatçı bir ülke olduğuna değinen Gülle, "2015'te 165 milyar dolar ithalatı 4 yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde artmış. Yükselen orta sınıf ciddi bir iç talep oluşturuyor. Bizim bu ülkeye ihracatımızı bu tür organizasyonlar ve daha yoğun ilişkilerle mutlaka artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Asya bölgesinin büyüyen nüfusuyla ciddi bir tüketici olduğuna işaret eden Gülle, tüketim alışkanları değişen bu pazarı değerlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

Gülle, pandemi döneminde Ticaret Bakanlığının destekleriyle 44 ülkeye 35 sanal ticaret heyeti düzenlediklerine işaret etti.

Kasım ayı ihracat rakamları hakkında da konuşan Gülle, "Allah'a çok şükür rakamlara da baktık bugün içimiz açıldı. İnşallah kasım ayında da ihracat Türkiye'nin yüzünü güldürecek bir tabloda. Allah utandırmasın." dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de hazirandan bu yana Türkiye'de ve dünyada dijital fuarcılıkta ilklere imza attıklarını belirtti.

Dünyanın birçok ülkesine sanal ticaret heyetleri düzenleyerek yeni bir ticaret ekseni oluşturduklarına değinen Eskinazi, "Büyük bir çabayla ihracat menzilimizi genişletmeye ve dünyanın her pazarında güçlü pozisyon almaya odaklandık. Vietnam'a üç gün sürecek sanal doğal taş ticaret heyetimiz, firmalarımıza yeni iş birlikleri ve ortaklıklar için önemli bir ayrıcalık ve avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Hanoi Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Burak Cihan Ürkmez de Vietnam'ın Türk ihracatçıları için ciddi bir potansiyeli barındığını söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise "2018-2021 yılları arasında Vietnam doğal taş pazarının yüzde 10'a yakın büyümesi bekleniyor. 2017 yılında 128 milyon dolar olan doğal taş ithalatları 2019 yılında 175 milyon dolara çıktı." diye konuştu.

Doğal Taş, Türkiye, Ticaret, Vietnam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal taş ihracatçıları Vietnam'a odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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