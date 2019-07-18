Son Dakika Haberleri: Doğalgazda KDV yüzde 1’e düşsün
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Doğalgazda KDV yüzde 1’e düşsün

1 saat önce

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, dar gelirli vatandaşa kömür yardımı yerine doğalgaz yardımı yapılmasını doğalgazda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesini, elektrik yardımında kapsamın genişletilmesini önerdi.

Doğalgazda KDV yüzde 1’e düşsün, System.String[]
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, dar gelirli vatandaşa kömür yardımı yerine doğalgaz yardımı yapılmasını doğalgazda KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesini, elektrik yardımında kapsamın genişletilmesini önerdi.
Makine Mühendisleri Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:02 
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