Doğankent Kaymakamı Karataş maske dağıttı - Son Dakika

Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, esnaf ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı.

Karataş, kentte kurulan pazar alanında incelemelerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kendilerine maske de dağıtan Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkından koronavirüsle mücadelede alınan kararlara uymalarını istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubunun da çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Karataş, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da adeta eli ayağı olduk. Tüm talepleri kurduğumuz ekiplerce karşılanmaktadır. İnşallah salgının tarihe geçeceği günler yakındır." dedi.