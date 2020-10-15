Doğaseverler teröristlerden temizlenen kırsalda artık kamp kuruyor - Son Dakika

Doğaseverler teröristlerden temizlenen kırsalda artık kamp kuruyor

15.10.2020 14:01
Doğaseverler teröristlerden temizlenen kırsalda artık kamp kuruyor, System.String[]

Siirt'te huzura kavuşan Botan Vadisi doğaseverlerin gözdesi oldu.

Siirt'te huzura kavuşan Botan Vadisi doğaseverlerin gözdesi oldu.

Mehmetçik tarafından sürdürülen başarılı operasyonlar sayesinde bölgedeki kırsal alanların büyük bölümü PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Bu sayede vatandaşlar, huzurun ve bölgedeki doğal güzelliklerin tadını çıkarmanın keyfini çıkarıyor.

Ilısu Barajı ile doğal güzelliği daha da ortaya çıkan Botan Vadisi'ne günübirlik gelen ziyaretçilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Göl havzasında kamp kuran aileler, doğada semaverden çay içip keyifli vakit geçiriyor.

Ailesiyle Botan'da ilk kez kamp çadırı kurduğunu belirten Veysel Varola, terör saldırıları yüzünden daha önce gelmekten çekindikleri bölgede gönül rahatlığıyla sabaha kadar kalabildiklerini söyledi.

Varola, "Hayatımıza bir şeyler katmak için eşim ve çocuklarımla birlikte, devletimizin sağlamış olduğu huzur ortamıyla burada kamp kurduk. Çadırda her şeyimiz var. Botan Vadisi'nin yüksek yamacındayız. Göl hemen ayaklarımızın altında. Burada çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosfer hayatımızı değiştirdi. Dört duvar arasında sıkışan ailemle daha güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Burası bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Siirtli olmasına rağmen daha önce buralara gelmeye korktuklarını dile getiren Varola, "Ailemle Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i gezdik ama terör olayları yüzünden bölgemizdeki bu güzellikleri daha önce keşfedememiştik." ifadesini kullandı.

Çocuğunun doğum gününü kutladı

Bölgenin güvenli hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Varola şöyle devam etti:

"Artık terör bitti, bundan sonra daha farklı olacak. İlimizde Güneydoğu'nun incisi olacak bir sürü yerler var. Bugün çocuğumun doğum gününü kutlamak için yamaçta çadırımızı kurduk. Geçmişe baktığımız zaman terör yüzünden bir kaos vardı ama şimdi dilediğimiz her yer bizim. Bazı aileler sabaha kadar güven içinde burada kalıyor. Biz de akşam saatlerinde geldik, gece geç saatlerde kalıp sonra evin yolunu tutacağız."

Kevser Varola ise doğum gününü doğayla iç içe Botan Vadisi'nde kutladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Sabaha kadar burada kalabiliyoruz"

Vadiye gezi turları düzenleyen organizatör Kadir Özdemir de terörden temizlenen bölgeye huzurun geldiğine işaret ederek Ilısu Veysel Eroğlu Barajı'nın tamamlanmasıyla Botan Vadisi'nin güzelliğinin daha da ortaya çıktığını söyledi.

Botan Vadisi'nde ailelere ve gençlere kahvaltı ve gezi turları düzenlediğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Doğaseverler burada değişik ortamlar bulabilirler. Bugün de Veysel kardeşimle kızının doğum gününü kutlamak için burayı seçtik. Buranın manzarası görülmeye değer. Kamp yapmak isteyenler için çok güzel yerler var. Daha önce böylesi güzellikler göremiyorduk. Dağlar güvenli değildi, tehlikeli olduğu için gelemiyorduk. Ancak devletimiz sunduğu bu huzuru ve mutluluğu şu an yaşayabiliyoruz. Hatta sabaha kadar burada kalabiliyoruz. Burada çektiğimiz fotoğrafları sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımızda Siirt'in muhteşem güzelliklerini herkes merak ediyor. Yurt dışından bile ilgi gösteren var."

Ilısu, Doğum, Siirt, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğaseverler teröristlerden temizlenen kırsalda artık kamp kuruyor - Son Dakika

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