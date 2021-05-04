Doğduğun Ev Kaderindir, reyting kurbanı oldu! Final tarihi netleşti

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'e geçtiğimiz bölümlerde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol da veda etmişti.

43. BÖLÜMLE VEDA EDİYOR

İlk sezonda reytingleri yüksek olan dizi, mehdi karakterinin vedasıyla son haftalarda Total grubu reytinglerinde ilk 10 program arasına giremedi. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizi, 12 Mayıs'ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Dizi Aralık 2019'da yayınlanmaya başlamıştı.