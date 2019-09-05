"Doğru zeminde politika yapmamız lazım" (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimize düşen görev var. AK Parti'li kardeşlerim bilsinler, diğer partili kardeşlerim de bilsinler; siyaset doğru zeminde olmazsa zararı vatandaş görür, başka kimse görmez. Doğru zeminde politika yapmamız lazım, vatandaşın hakkını hukukunu, adaletini korumamız lazım." dedi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, siyasette yeni bir sayfa açtıklarını, Türkiye'nin iyi yönetilmesini istediklerini söyledi.

Cumhuriyet'in, kimsesizlerin kimsesi olarak kurulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımdan bir şey daha istedim, harcadıkları her kuruşun hesabını millete verecekler. Harcanan para belediye başkanının kendi şahsi parası değildir, halkın parasıdır. Bugüne kadar Alpulular için harcandığı söylenen milyonların hesabı Alpulu'ya verilmedi. Hangi gerekçeyle verilmedi? Bütçenin geliri nedir, bütçenin gideri nedir? Bütün bunların hesabının sorulması lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Alpu'da halkın kömür santrali yapımına karşı çıktığını ve bu projenin durdurulduğunu hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadeleden şimdilik galip gelmiş durumdasınız ama emin olun bir süre sonra belki aynı şeyler yeniden gündeme gelebilir. Bereketli topraklar kömür tozlarıyla mahvolmasın. Hangi ürünü üretiyorsanız alın teri karşılığındadır. Bu ürünleri bütün Türkiye'de herkes büyük bir güvenle alıp yiyebilir ama buraya bir kömür santrali yapılırsa en büyük zararı çiftçiler görür. Çiftçi üreten kişidir, alın teri döken kişidir. Bir Tarım Kanunu var; 21'inci maddesi der ki 'Türkiye'de milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilir.' Kanun çıktığı tarihten bugüne kadar ya yarısı verildi ya da daha azı verildi. Hangi gerekçeyle verilmedi? Bütçenin durumu pek parlak değil, Türkiye yönetilmiyor. Türkiye'de ekonomik kriz var. Köprü yapıyoruz, yol yapıyoruz, ihaleyi verdiler, dolar garantisi verdiler. Niye onları Türk lirasına çevirmiyorsun? Hep sırtı kalınlar mı kazanacak bu ülkede? Bu ülkede işçi, emekli, çiftçi kazanmayacak mı? Ben bunun mücadelesini veriyorum."

"Siyaset anlayışımızı değiştirdik"

Siyaset anlayışlarını değiştirdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir çocuk yatağa aç girer mi? Bir çocuk aç giriyorsa o zaman bizim siyasetimizde bir sorun var demektir. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa saraydakilerin uyumaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, siyasette doğruların yanında olacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ben fakirin, fukaranın, çiftçinin, esnafın hakkını savunmak zorundayım. Benim siyasetten şahsen beklediğim hiçbir şey yok. Bir ülkede huzursuzluk varsa, bir ülkede çocuklar yatağa aç giriyorsa, bir ülkede esnafın, çiftçinin, emeklinin derdi varsa birisinin bunları dillendirmesi lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız olsun, hepimizin cumhurbaşkanı olacaksa tarafsız olması lazım. Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı olur mu Allah aşkına? Ekonomik Sosyal Konsey var, çiftçi de var, esnaf da var, odalar var hepsi var orada. Normalde üç ayda bir toplanması lazım, neye göre; Anayasa'ya göre. Anayasa da askıda, en son ne zaman toplanmış: 5 Şubat 2009. Hani üç ayda bir toplanacaktı. Dert dinlemek istemiyorlar. Hazineyi getirmişsin damada teslim etmişsin. Damat, bir eli yağda bir eli balda. O nedenle sosyete damat diyorum. Hiçbir derdi yok damadın. Hepimize düşen görev var. AK Parti'li kardeşlerim bilsinler, diğer partili kardeşlerim de bilsinler; siyaset doğru zeminde olmazsa zararı vatandaş görür, başka kimse görmez. Doğru zeminde politika yapmamız lazım, vatandaşın hakkını hukukunu, adaletini korumamız lazım."

Türkiye'nin Suriyeliler ile ilgili politikası

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki Suriyelilere de değinerek, "Suriyelilere niye kızıyorsunuz Allah aşkına? Kızacağınız adam belli. Suriyelileri buraya kim getirdi? Suriyelileri buraya getirene kızacaksınız. Oradaki adam savaş çıkmış, savaştan kaçmış gelmiş Türkiye'ye. Gitsinler kendi ülkelerine ama barışın olması lazım." diye konuştu.

Suriye politikasının baştan beri yanlış olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi görecekseniz 3,5 milyon Suriyeli daha gelecek böyle giderse." değerlendirmesinde bulundu.

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller'i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra il merkezine geçerek tarihi Odunpazarı bölgesindeki Eskişehir Kurtuluş Müzesi'ni gezdi.

Kılıçdaroğlu'na, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'li milletvekilleri ile partisinin il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.