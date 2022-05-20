Doğu Afrika'da yüzlerce kişi göç yolunda öldü ya da kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Afrika'da yüzlerce kişi göç yolunda öldü ya da kayboldu

20.05.2022 13:41
Doğu Afrika'da yüzlerce kişi göç yolunda öldü ya da kayboldu

Doğu Afrika'dan Arap Yarımadası'na geçmek isteyen binlerce kişinin göç yolunda hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu bildirildi.

Doğu Afrika'dan Arap Yarımadası'na geçmek isteyen binlerce kişinin göç yolunda hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünyanın en yoğun göç rotası olarak adlandırılan "Doğu Koridoru" hattındaki göçlerde birçok kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

IOM'ye göre, 2014'ten buyana Doğu Afrika ülkelerinden Arap Yarımadasına geçmek isterken binin üzerinde kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu.

Ölümlerin çoğunun "boğulma" nedeniyle gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Ölen ya da kaybolanların büyük kısmını Etiyopyalı gençlerin oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, Afrikalıların, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışmak için göç yoluna başvurduğu belirtildi.

Göçmenlerin daha çok Aden Körfezi ve Kızıl Deniz üzerinden Arap Yarımadası'na geçtikleri kaydedildi.

Her yıl yüzlerce Afrikalı daha iyi bir hayat için Suudi Arabistan'a göç etmeye çalışıyor.

YORUMLAR
500
Emine Erdoğan: Maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz Emine Erdoğan: Maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz YAYLA YOLUNDA KAR YAĞIŞINA YAKALANAN SÜRÜDEKİ 75 KOYUN ÖLDÜ YAYLA YOLUNDA KAR YAĞIŞINA YAKALANAN SÜRÜDEKİ 75 KOYUN ÖLDÜ Üniversite öğrencilerine Orta Doğu ve göç araştırmaları anlatıldı Üniversite öğrencilerine Orta Doğu ve göç araştırmaları anlatıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Afrika'da yüzlerce kişi göç yolunda öldü ya da kayboldu - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Kürtçe müzik yapan sanatçı Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
13:16 PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi
13:12 Ekrem İmamoğlu yarınki CHP Maltepe mitingine çağırdı: Yeri göğü adalet diye inletelim!
13:06 Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi
12:56 Kim Jong-un'dan virüsle mücadele için üç öneri
11:04 Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
12:45 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile anlaşma sağladı
12:45 Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş
12:27 19 Mayıs'ta skandal görüntüler! Sporcusunun elenmesine kızan tekvando antrenörü, genç kıza tokat attı
11:58 Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 13:45:20. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Afrika'da yüzlerce kişi göç yolunda öldü ya da kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement