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Doğu Akdeniz'de ne kadar doğal gaz rezervi var?
6 saat önce
Dünya'da eski petrol sahalarındaki üretimin azalması ve artık 'kolay petrol' döneminin sona yaklaşması nedeniyle enerji devleri yönünü Doğu Akdeniz'e çevirdi.
Peki bölgedeki tahmin edilen doğal gaz ve petrol rezervi ne kadar ve şu ana kadar yapılan büyük keşifler hangileri?
Dünya'daki Kuzey Denizi gibi eski petrol sahalarındaki üretim düşmesi ve artık 'kolay petrol' döneminin sona yaklaşması nedeniyle hidrokarbon arama ve sondaj şirketleri odaklarını daha derin sulara ve geçmişte pek ilgi gösterilmeyen alanlara yöneltmeye başladı.
İşte Doğu Akdeniz Havzası bu eğilimin sonucu son yıllarda enerji-politiğin merkezine oturmuş bulunuyor. Komşu ülkelerinin birbirleriyle olan sorunları ve münhasır ekonomik bölge sınırlarındaki anlaşmazlıklar bölgenin ekonomik potansiyelinin artmasıyla siyasi gündemi de daha fazla meşgul etmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:05
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