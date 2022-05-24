KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek

24.05.2022 11:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünde görevli teknik personele, teorik, simülasyon ve uçuş uygulamalı dron eğitimi verilerek Akdeniz'in doğu sınırları havadan 24 saat kontrol edilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünde görevli teknik personele, teorik, simülasyon ve uçuş uygulamalı dron eğitimi verilerek Akdeniz'in doğu sınırları havadan 24 saat kontrol edilecek.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, teknik personele teorik, simülasyon ve uçuş uygulamalı dron eğitimi verildi.

Kentteki avlaklarla yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında görev alacak personel, havadaki termal kameralı ve gece görüş özelliğine sahip kameralar sayesinde kontroller gerçekleştirecek.

DKMP 15. Bölge Müdür Yardımcısı Şevket Bozdağ, AA muhabirine, dronlarla korunan alanların gözlemlerinin yanı sıra av ve yaban hayatının da daha yakından takip edilebileceğini söyledi.

Bu sayede koruma kapasitesinin artırılacağını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Esas amacımız kaçak avcılığı önlemek. Bunu yaparken de caydırıcılığı sağlamak. Bizdeki dron kameralarının özelliği aynı zamanda termal olması. Termal kameralarla yaban hayatını ve hayvanların göç yollarını takip edeceğiz. Bu şekilde hem hayvan varlığımızı hem de bunlara karşı müdahalede bulunan insanları takip edeceğiz. Sadece av ve yaban hayvanlarının gözlemleri için değil, aynı zamanda tabiat parklarımızı ve sulak alanlarımızı da takip edeceğiz. Bu alanlara yapılan bir müdahale olduğunda almış olduğumuz görüntülerle geçmişteki görüntüleri birleştirip bu alanlara herhangi bir tecavüz olmuş mu olmamış mı bunları da tespit edeceğiz."

"İstenmeyen durumların önlenmesinde dronlar etkin çözüm"

DOĞAKA Kahramanmaraş İl Koordinatörü Yusuf Köleli de amaçlarının sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri iş birlikleriyle yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel kalkınmayı sağlamak olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın coğrafi konumu itibarıyla bölgenin en zengin illeri arasında yer aldığını anlatan Köleli, söz konusu bölgenin izlenmesi ve görüntülenmesi için 5 kişilik uzman ekibe eğitim desteği sağladıklarını söyledi.

Köleli, bunun çok kıymetli bir eğitim olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi:

"Kahramanmaraş, çok zengin bir doğal varlığı barındırıyor. Bu varlıkların korunması, kontrol edilmesi, geliştirilmesi lazım. Her alanda olduğu gibi dronların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bu alanda da Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzün yaban hayatı koruması çalışmaları, kaçak avcılığın önlenmesi, korunan alanlarda istenmeyen durumların önlenmesi çalışmalarında dronlar çok etkin bir çözüm olarak karşımızda duruyor. Bu etkin çalışmaları bölgemizde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. "

İnsansız Hava Araçları Eğitmeni Gürhan Ünses de insansız hava araçlarının özellikle Türk hava sahasında uzun zamandan beri kullanıldığını aktardı.

İnsansız hava araçlarının fotoğraf ve video çekimleri başta olmak üzere prodüksiyon yapımları, mühendislik ve savunma alanlarında sık kullanıldığını hatırlatan Ünses, doğanın izlenmesi ve gözlenmesi amacıyla da kullanıma girmesinin faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek
KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek
KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek
KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek

YORUMLAR
500
'Termal'in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı 'Termal'in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:09 Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement