KAHRAMANMARAŞ - Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünde görevli teknik personele, teorik, simülasyon ve uçuş uygulamalı dron eğitimi verilerek Akdeniz'in doğu sınırları havadan 24 saat kontrol edilecek.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, teknik personele teorik, simülasyon ve uçuş uygulamalı dron eğitimi verildi.

Kentteki avlaklarla yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında görev alacak personel, havadaki termal kameralı ve gece görüş özelliğine sahip kameralar sayesinde kontroller gerçekleştirecek.

DKMP 15. Bölge Müdür Yardımcısı Şevket Bozdağ, AA muhabirine, dronlarla korunan alanların gözlemlerinin yanı sıra av ve yaban hayatının da daha yakından takip edilebileceğini söyledi.

Bu sayede koruma kapasitesinin artırılacağını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Esas amacımız kaçak avcılığı önlemek. Bunu yaparken de caydırıcılığı sağlamak. Bizdeki dron kameralarının özelliği aynı zamanda termal olması. Termal kameralarla yaban hayatını ve hayvanların göç yollarını takip edeceğiz. Bu şekilde hem hayvan varlığımızı hem de bunlara karşı müdahalede bulunan insanları takip edeceğiz. Sadece av ve yaban hayvanlarının gözlemleri için değil, aynı zamanda tabiat parklarımızı ve sulak alanlarımızı da takip edeceğiz. Bu alanlara yapılan bir müdahale olduğunda almış olduğumuz görüntülerle geçmişteki görüntüleri birleştirip bu alanlara herhangi bir tecavüz olmuş mu olmamış mı bunları da tespit edeceğiz."

"İstenmeyen durumların önlenmesinde dronlar etkin çözüm"

DOĞAKA Kahramanmaraş İl Koordinatörü Yusuf Köleli de amaçlarının sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri iş birlikleriyle yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel kalkınmayı sağlamak olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın coğrafi konumu itibarıyla bölgenin en zengin illeri arasında yer aldığını anlatan Köleli, söz konusu bölgenin izlenmesi ve görüntülenmesi için 5 kişilik uzman ekibe eğitim desteği sağladıklarını söyledi.

Köleli, bunun çok kıymetli bir eğitim olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi:

"Kahramanmaraş, çok zengin bir doğal varlığı barındırıyor. Bu varlıkların korunması, kontrol edilmesi, geliştirilmesi lazım. Her alanda olduğu gibi dronların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bu alanda da Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzün yaban hayatı koruması çalışmaları, kaçak avcılığın önlenmesi, korunan alanlarda istenmeyen durumların önlenmesi çalışmalarında dronlar çok etkin bir çözüm olarak karşımızda duruyor. Bu etkin çalışmaları bölgemizde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. "

İnsansız Hava Araçları Eğitmeni Gürhan Ünses de insansız hava araçlarının özellikle Türk hava sahasında uzun zamandan beri kullanıldığını aktardı.

İnsansız hava araçlarının fotoğraf ve video çekimleri başta olmak üzere prodüksiyon yapımları, mühendislik ve savunma alanlarında sık kullanıldığını hatırlatan Ünses, doğanın izlenmesi ve gözlenmesi amacıyla da kullanıma girmesinin faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.