Doğu Anadolu'da 4 bin 29 yatırım - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 4 bin 29 yatırım

30.10.2020 10:26
Doğu Anadolu'da 4 bin 29 yatırım, System.String[]

Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında teşvikli yatırım payı Ağustos ayında yüzde 11,1, Ocak-Ağustos 2020 bütününde yüzde 9,02; 2001-2020 sürecinde ise yüzde 10,69 olarak hesaplandı.

Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında teşvikli yatırım payı Ağustos ayında yüzde 11,1, Ocak-Ağustos 2020 bütününde yüzde 9,02; 2001-2020 sürecinde ise yüzde 10,69 olarak hesaplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Ağustos dönemi teşvik verilerini paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesinde Ağustos ayında 37'si bölgesel, 8'i genel toplam 45; Ocak - Ağustos 2020 dönemi kaydında 218 bölgesel, 70 genel, 288; 2001- 2020 yılları bütününde ise 65'i yabancı sermayeli, bin 898 bölgesel, 2 bin 127 genel toplam 4 bin 29 yatırım teşvikle desteklendi. Erzurum'un teşvikli yatırım bölge payı yüzde 10,69 oldu.

Erzurum'un Doğu Anadolu Payı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Ocak - Ağustos dönemi teşvik verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında teşvikli yatırım payı Ağustos ayında yüzde 11,1, Ocak - Ağustos 2020 bütününde yüzde 9,02; 2001-2020 sürecinde ise yüzde 10,69 olarak hesaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi 2020 Ağustos Dönemi

Doğu Anadolu Bölgesinde Ağustos ayı içinde 37 bölgesel, 8 genel toplam 45 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Teşvikle desteklenen bölgesel yatırımlar için 460 milyon, genel yatırımlar için 265 milyon olarak toplam 725 milyon TL'lik harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 876, genel yatırımlarda ise 17 kişilik istihdam alanı öngörüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi Ocak - Ağustos 2020

Bu yılın Ocak - Ağustos ayları arasında bölgede 218 bölgesel, 70 genel kategoride toplam 288 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel teşvikli yatırımlar kaydında 3,4 milyar, genel bazlı teşvikli yatırımlar kapsamında ise 1,2 milyar, toplam 4.6 milyarlık harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 18 bin 101, genel yatırımlarda ise 232 kişilik iş alanı oluşturuldu.

Doğu Anadolu 2001- 2020 Süreci

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2001-2020 yılları arasında 65 yabancı sermayeli, bin 898 bölgesel, 2 bin 127 genel, toplam 4 bin 29 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlara 19,4 milyar, genel yatırımlara ise 22,4, toplam 44,6 milyarlık harcama yapıldı. Teşvikli yatırımlarda istihdam kapasitesi ise bölgesel yatırımlarda 125 bin 647 kişi, genel yatırımlarda 34 bin 494 kişi olarak bildirildi. - ERZURUM

Doğu Anadolu'da 4 bin 29 yatırım

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Ağustos, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu'da 4 bin 29 yatırım - Son Dakika Ekonomi

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