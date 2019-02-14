Doğu Anadolu'da 9 Köy ve Mahalle Yolu Kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 9 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 9 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.





Kışın en sert geçtiği illerden Erzurum'da aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.





Kar yağışıyla birlikte merkezde 21 santimetre kar ölçülen Erzurum'da, 9 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.





Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Ardahan





Bölgede gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da soğuk hava ile birlikte buzlanma ve kırağı oluştu.



Havanın bugün çok soğuk olduğunu anlatan seyyar satıcı Ferdi Avşar, "Dışarı çıktığımda çok soğuk hava ile karşılaştım. Ancak işimiz bu. Soğuklara ayak uydurmaya çalışıyoruz." dedi.

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