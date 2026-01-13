Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava

13.01.2026 09:43
Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde, cami şadırvanları ile bazı ağaçların dallarında buzlanma meydana geldi.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışı başta yüksek noktalar olmak üzere yer yer tipiye dönüşüyor.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kentte dün başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yoğun tipinin yaşandığı kentte ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de bir süre önce başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçede, tek katlı evler ve park halindeki araçlar kara gömüldü.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de mahalle yollarını açmak için kar küreme çalışmaları yapıyor.

İlçede yağışlar nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kaynak: AA

