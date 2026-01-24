Doğu Anadolu'da Kar Yolu Kapatıyor

Elazığ, Bingöl ve Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle 522 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 52, ilçelerden Ağın'da 9, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 5, Baskil'de 26, Maden'de 22, Karakoçan'da 49, Keban'da 15, Kovancılar'da 25, Palu'da 24 ve Sivrice'de 28 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin 259 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 43, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 28, Karlıova'da 4, Kiğı'da 10, Solhan'da 9, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 103 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Siirt

Siirt'te kar nedeniyle merkez ve ilçelerinde 160 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Pervari'de 30, Şirvan'da 45, Tillo'da 3, Baykan'da 20, Eruh'ta 25 ve Kurtalan'da 35 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.