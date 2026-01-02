Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı

Doğu Anadolu\'da Yoğun Kar Yağışı
02.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu'da 2.851 yerleşim biriminin yolu kapandı, sağlık ekipleri hastaları hastanelere ulaştırdı.

YENİ yıla yoğun kar yağışı altında giren Doğu Anadolu'da 2 bin 851 yerleşim biriminin yolu kapandı. Bölgede köy ve mahallelerde rahatsızlanan çok sayıda hasta, ekiplerin yolları açması sonucu hastanelere kaldırıldı.

Doğu Anadolu'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlıkları Ağrı'da 50, Ardahan'da 10, Erzincan 10, Erzurum'da 30, Iğdır'da 5, Kars'ta 20, Muş'ta ise 60 santimetre olarak ölçüldü. Ağrı'da 400, Ardahan'da 65, Erzincan'da 449, Erzurum'da 1310, Kars'ta 214, Iğdır'da 45, Muş'ta ise 368 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütürken, Erzurum-Tekman kara yolunda kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına Macera Ofroad Doğa Sporları kulübü üyeleri yetişti. Kara saplanan araçlar halatlarla çekilerek kurtarıldı.

KARS'TA 168'İNİN YOLU AÇILDI

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri önceki gün yolu kapanan 382 köyden 168'ine ulaştıklarını 214'ünde ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, önceliğin acil ihtiyaç bulunan yerleşim yerleri ile sağlık ve ulaşım açısından kritik güzergahlara verildiğini belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça kapalı yolları kullanmamalarını istedi.

EKİPLER SAHADA

Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği Muş'ta ise yolu kapanan köylerdeki hastalar için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu. Bulanık ilçesine bağlı Olurdere köyünde hamile Altın Polat (25) için yola çıkan ambulans, kara saplanınca İl Özel İdare ekipleri yardımcı oldu. Yolun açılmasının ardından köye ulaşan ekipler, Polat'ı, ilk müdahaleyi yaptıktan Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlçenin Karaca Ören köyündeki KOAH hastası da İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Muş'a bağlı Laleli köyünde rahatsızlanan 85 yaşındaki kişi de ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

HASTAYA PALETLİ AMBULANSLA ULAŞTILAR

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıdumanlı köyünde yaşayan KOAH, tansiyon ve şeker hastası bir kişi için de ekipler seferber oldu. Sağlık ekipleri, yaklaşık 7 kilometre boyunca karla kaplı olan köy yolunu, paletli ambulansla aşarak köye ulaşmayı başardı. Köydeki evinde ilk müdahalesi yapılan hasta vatandaş, Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:40:55. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.